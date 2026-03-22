Россия атаковала локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге
- Россия атаковала локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге, пассажиры вовремя эвакуированы, никто не пострадал.
- На Одесской железной дороге проводница получила смертельные раны, а один из пассажиров травмы средней тяжести во время эвакуации, продолжается расследование.
Россия атаковала подвижной состав на Приднепровской железной дороге. Под удар попал локомотив пригородного поезда.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Что известно об атаке на поезд?
Россия в очередной раз атаковала подвижной состав на Приднепровской железной дороге - на этот раз локомотив пригородного поезда. Пассажиры были вовремя эвакуированы, никто не пострадал, в частности, локомотивная бригада.
В то же время на Одесской железной дороге во время эвакуации смертельные раны он встречного поезда получила проводница. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Продолжается расследование несчастного случая.
"Железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами Обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражений вблизи маршрута конкретного поезда", – напомнили в Укрзализныце.
Укрзализныце объяснили новые правила остановки поездов во время тревоги
Укрзализныця ввела новые правила действий во время воздушной тревоги.
Теперь не исключаются остановки поездов и высадка пассажиров в случае угрозы обстрелов. людям советуют планировать поездки с запасом времени из-за возможных задержек в связи с атаками и тревогами.