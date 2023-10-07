Россия атаковала Одесщину, в Москве сбили дрон: хронология 591 дня войны

Борьба украинского народа против вооруженной агрессии России продолжается уже 591-й день. Враг продолжает обстреливать мирные города ракетами и совершать военные преступления. Силы обороны удерживают врага на линии фронта и наступают на нескольких направлениях.

О том, как изменилась ситуация на поле боя, главные новости на 7 октября – читайте в материале 24 Канала.

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