Россия атаковала Одесщину, в Москве сбили дрон: хронология 591 дня войны
Борьба украинского народа против вооруженной агрессии России продолжается уже 591-й день. Враг продолжает обстреливать мирные города ракетами и совершать военные преступления. Силы обороны удерживают врага на линии фронта и наступают на нескольких направлениях.
О том, как изменилась ситуация на поле боя, главные новости на 7 октября – читайте в материале 24 Канала.
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В Силах обороны юга Украины оккупанты били по Одесщине сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Выпустили их из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Захватчики попали в здание пансионата в рекреационной зоне, а также зернохранилище припортовой инфраструктуры. Также обломками ракет и взрывной волной вызвал пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов. Утром Москва снова пережила атаку беспилотников. В аэропортах российской столицы "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" вводили план "Ковёр" и они на время прекращали работу. Reuters пишет, что вскоре администрация президента США Джо Байдена объявит новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составит около 200 миллионов долларов. Под обстрел россиянами Харькова попали эстонские волонтеры. Они не пострадали, но повреждены их машины. О громких взрывах сообщили и в Одессе. Российские оккупационные войска, очевидно, запустили ракеты "Оникс". В 2:00 мониторинговые телеграммы-паблики сообщили о запуске "Ониксов" в сторону Одессы и Черноморска. Российские оккупанты ночью в очередной раз атаковали Украину. В Миргороде раздался громкий взрыв. Враг мог применить "Искандер".
Враг атаковал Одесщину "Ониксами"
Москву атаковали дроны
В США готовят новый пакет военной помощи
Эстонские волонтеры попали под обстрел
Взрывы в Одессе
В Миргороде раздались взрывы
В Силах обороны юга Украины оккупанты били по Одесщине сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Выпустили их из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
Захватчики попали в здание пансионата в рекреационной зоне, а также зернохранилище припортовой инфраструктуры.
Также обломками ракет и взрывной волной вызвал пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов.
Утром Москва снова пережила атаку беспилотников. В аэропортах российской столицы "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" вводили план "Ковёр" и они на время прекращали работу.
Reuters пишет, что вскоре администрация президента США Джо Байдена объявит новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составит около 200 миллионов долларов.
Под обстрел россиянами Харькова попали эстонские волонтеры. Они не пострадали, но повреждены их машины.
О громких взрывах сообщили и в Одессе. Российские оккупационные войска, очевидно, запустили ракеты "Оникс".
В 2:00 мониторинговые телеграммы-паблики сообщили о запуске "Ониксов" в сторону Одессы и Черноморска.
Российские оккупанты ночью в очередной раз атаковали Украину. В Миргороде раздался громкий взрыв. Враг мог применить "Искандер".