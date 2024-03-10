Также в Одесской области есть много других промышленных объектов, которые являются целями для захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Заход "Шахедов" именно из акватории Черного моря – это не только способ скрыть их маршрут и атаковать неожиданно, но и приоритетность целей. Кроме того, в Одесской области есть много других промышленных объектов, которые смущают врага. Помним о не сложившемся у них блэкауте. Они пытались проводить его, в частности, по южным регионам", – сказала она.

Враг собирает разведданные

Наталья Гуменюк отметила, что враг запускает более 100 беспилотников-разведчиков ежесуточно. Таким образом россияне пытаются собирать информацию.

Мы видим, что маневры происходят с учетом собранной разведывательной информации. Мощность пролетов беспилотных разведчиков в нашей операционной зоне выросла фактически втрое с момента, как не стало А-50 в воздухе на постоянной основе,

– подчеркнула спикер.

Кроме того, использование тактической авиации на Юге характеризуется точечным ракетными ударами. В частности, с применением противорадиолокационных ракет Х-31, которые направлены на уничтожение или разведку систем противовоздушной обороны.

Маршрут дронов

Как отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, вражеские беспилотники шли из акватории Черного моря. А также дроны заходили с территории временно оккупированной части Херсонской области, разветвляя усилия противовоздушной обороны в разные стороны, пытаясь создавать сложное маневрирование.

В частности, над населенными пунктами уже по привычной традиции они маневрировали между спальными районами, приморских прибрежных микрорайонах и пытались максимально запутать систему противовоздушной обороны и обойти через стратегически важные объекты и просто жилые с участием обычных людей,

– объяснила она.

Над Одесской областью удалось сбить 11 вражеских беспилотников. Однако избежать попаданий не удалось. Захватчики попали по промышленному объекту в Одесском районе, повредив здание и спецтехнику предприятия. К счастью, люди не пострадали. Пожар, который вспыхнул, сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали.

"В Николаевской области также попадание дрона состоялось в открытую территорию, из-за чего повреждена линия электропередач. Там нашим Силам обороны удалось сбить шесть дронов. Еще два на Херсонщине и один догнали уже аж на Днепропетровщине. Вот такой была сложная география маневров в нашей зоне ответственности", – добавила Гуменюк.