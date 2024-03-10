Також на Одещині є багато інших промислових об'єктів, які є цілями для загарбників. Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Читайте також Влучання в промисловий об'єкт, пошкодження ЛЕП і постраждалий: що відомо про атаку 10 березня

"Захід "Шахедів" саме з акваторії Чорного моря – це не тільки спосіб приховати їхній маршрут і атакувати зненацька, а й пріоритетність цілей. Крім того, на Одещині є багато інших промислових об'єктів, які бентежать ворога. Пам'ятаємо про блекаут, що не склався у них. Вони намагалися проводити його, зокрема, по південних регіонах", – сказала вона.

Ворог збирає розвіддані

Наталія Гуменюк зазначила, що ворог запускає понад 100 безпілотників-розвідників щодоби. У такий спосіб росіяни намагаються збирати інформацію.

Ми бачимо, що маневри відбуваються з урахуванням зібраної розвідувальної інформації. Потужність прольотів безпілотних розвідників в нашій операційній зоні зросла фактично втричі з моменту, як не стало А-50 в повітрі на постійній основі,

– підкреслила речниця.

Крім того, використання тактичної авіації на Півдні характеризується точковим ракетними ударами. Зокрема, із застосуванням протирадіолокаційних ракет Х-31, які спрямовані на знищення або розвідування систем протиповітряної оборони.

Маршрут дронів

Як зауважила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України, ворожі безпілотники йшли з акваторії Чорного моря. А також дрони заходили з території тимчасово окупованої частини Херсонщини, розгалужуючи зусилля протиповітряної оборони на різні боки, намагаючись створювати складне маневрування.

Зокрема, над населеними пунктами вже за звичною традицією вони маневрували поміж спальними районами, приморських узбережних мікрорайонах та намагалися максимально заплутати систему протиповітряної оборони і обійти через стратегічно важливі об'єкти і просто житлові з участю звичайних людей,

– пояснила вона.

Над Одеською областю вдалося збити 11 ворожих безпілотників. Однак уникнути влучань не вдалося. Загарбники поцілили по промисловому об'єкту в Одеському районі, пошкодивши будівлю і спецтехніку підприємства. На щастя, люди не постраждали. Пожежу, яка спалахнула, співробітники ДСНС оперативно ліквідували.

"У Миколаївській області також влучання дрона відбулось у відкриту територію, через що пошкоджено лінію електропередач. Там нашим Силам оборони вдалось збити шість дронів. Ще два на Херсонщині і один наздогнали вже аж на Дніпропетровщині. Ось такою була складна географія маневрів у нашій зоні відповідальності", – додала Гуменюк.

Атака на Україну 10 березня: головне