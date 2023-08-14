Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала на брифинге в Одессе, который транслировали в эфире телемарафона, по состоянию на 14 августа оккупанты держат в Черном море 14 единиц техники и одну единицу в Азовском море, пишет 24 Канал.

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Откуда Россия выпускала "Калибры" по Одесщине

Так, на боевом дежурстве (в ночь на 14 августа – 24 Канал) находился фрегат "Адмирал Макаров", который был снаряжен восемью "Калибрами" и именно он выпустил их по Одессе,

– заявила Наталья Гуменюк.

По ее словам, вражеский ракетоноситель продолжает дежурить, но, учитывая тактико-технические характеристики, все 8 ракет он выпустил ночью против 14 августа. Скорее всего, Адмирал Макаров в ближайшее время зайдет для переснаряжения.

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" отметила, что в ночь на 14 августа по Одесской области была не самая мощная атака, которую россияне применили, однако достаточно массированная. Кроме того, к сожалению, Кремль еще имеет запас "Калибров".

Обратите внимание! Россия вечером 13 августа вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", который был готов запускать 8 ракет типа "Калибр" Тогда Наталья Гуменюк предупреждала, что ситуация в Черном море стабильно напряжена. Она говорила, что на российских судах снабжения могут размещаться и беспилотные летательные аппараты разведывательного и оперативно-тактического типа. Они могут нести боеприпасы.

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