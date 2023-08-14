Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла на брифінгу в Одесі, який транслювали в ефірі телемарафону, що станом на 14 серпня окупанти тримають в Чорному морі 14 одиниць техніки та одну одиницю в Азовському морі, пише 24 Канал.

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Звідки Росія випускала "Калібри" по Одещині

Так, на бойовому чергуванні (у ніч проти 14 серпня – 24 Канал) перебував фрегат "Адмірал Макаров", який був споряджений вісьмома "Калібрами" і саме він випустив їх по Одесі,

– заявила Наталія Гуменюк.

За її словами, ворожий ракетоносій далі чергує, та, зважаючи на тактико-технічні характеристики, всі 8 ракет він випустив уночі проти 14 серпня. Найімовірніше, "Адмірал Макаров" найближчим часом зайде для переспорядження.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" зауважила, що у ніч проти 14 серпня по Одеській області була не найпотужніша атака, яку застосували росіяни, проте досить масована. Окрім того, на жаль, Кремль ще має запас "Калібрів".

Зверніть увагу! Росія ввечері 13 серпня вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", який був готовим запускати 8 ракет типу "Калібр". Тоді Наталія Гуменюк попереджала, що ситуація в Чорному морі стабільно напружена. Вона говорила, що на російських суднах забезпечення можуть розміщуватися й безпілотні літальні апарати розвідувального й оперативно-тактичного типу. Вони можуть нести на собі боєприпаси.

Що відомо про атаку на Одеську область