Россия атаковала один из объектов ДТЭК: он прекратил генерацию электроэнергии, погибший

Россия продолжает энергетический террор Украины. Сегодня, 23 декабря оккупанты атаковали один из энергетических объектов – он прекратил генерацию электроэнергии. В результате обстрела погиб работник электростанции.

В ДТЭК сообщили, что обстрел был интенсивным, оборудование станции получило значительные повреждения. Где именно атаковали террористы – не сообщают.

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23 декабря оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что к сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранения.

По состоянию на 20:38 в предприятии добавили, что энергетики начнут возобновлять работу оборудования после окончания обстрела.

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Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от атак России. По состоянию на утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько снизился, но остается существенным.

Все виды поколения работают. Также вышел на номинальную мощность энергоблок, подключенный 22 декабря к энергосистеме.

В то же время, определенные ограничения в системе подачи электроэнергии все еще сохраняются.

На Востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях.

В Киеве все еще продолжаются аварийные отключения света, возможности вернуться в графики – возможности нет. Водно- и теплоснабжение у киевлян есть.

Это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.