Здание разрушено, есть раненый: Россия атаковала предприятие в Ровенской области
В ночь на 21 ноября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек, а на территории вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Каковы подробности?
Очередной ночной удар привел к разрушению производственного сооружения. Огонь, охвативший объект после попадания, тушили пожарно-спасательные подразделения совместно с другими экстренными службами.
Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, не дав пламени распространиться дальше. На данный момент все работы по ликвидации последствий вражеского удара полностью завершены.
Спасатели показали кадры последствий обстрела: смотрите фото
Что было известно ранее?
Напомним, ранее мы писали, что вражеские силы уже атаковали гражданскую инфраструктуру региона: в ночь на 12 ноября войска России атаковали энергетические объекты и жилой сектор Ровенской области.
Тогда из-за повреждения сетей без электроснабжения временно остались потребители в Ровенском и Сарненском районах.