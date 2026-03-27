Россия атаковала промышленное предприятие на Полтавщине: без газа более 5 000 потребителей
27 марта, 09:24
Обновлено - 09:52, 27 марта

Россия атаковала промышленное предприятие на Полтавщине: без газа более 5 000 потребителей

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Российская армия ударила по промышленному предприятию на Полтавщине, повредив технологическое оборудование.
  • Без газоснабжения остались 5 040 потребителей.

Российская армия 27 марта ударила по объекту промышленности Полтавщины. Без газоснабжения остались несколько тысяч абонентов.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Какие последствия атаки на Полтавщину?

Как проинформировал Дякивнич, под вражеской атакой было одно из промышленных предприятий в Полтавском районе области. В результате удара повреждено технологическое оборудование.

Из-за последствий обстрела без газоснабжения в области остались 5 040 потребителей

Все службы работают над ликвидацией последствий атаки,
– заверили в Полтавской ОГА.

Дякивнич добавил, что информации о пострадавших не поступало.

Последние атаки России на Украину

  • Ночью 27 марта Россия запустила дроны и ракеты по Харькову. По данным ГСЧС, в результате атаки повреждена многоэтажка и пострадали 8 человек.

  • В общей сложности украинские силы ПВО обезвредили 93 вражеских беспилотника. Однако зафиксировано попадание целей на 8 локациях. 

  • Накануне россияне атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру в центре и на юге Украины. Люди не пострадали, но профильные службы ликвидируют последствия обстрелов.