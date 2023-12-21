Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что ночью враг совершил атаку ударными БПЛА по Киевской области. Из-за падения обломков дрона на гражданском предприятии возник пожар.

Смотрите также: ВСУ держат оборону под массированными атаками врага: карта фронта 21 декабря

Пострадавших нет

По словам Кравченко, загорелся один из складов предприятия. Пожар удалось ликвидировать.

Известно, что в здании выбиты окна и повреждены стены. Также пострадали 2 складских помещения, которые расположены рядом. Повреждены 8 автомобилей.

По оперативной информации, жертв и пострадавших нет.

На месте работали все необходимые службы.

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россия снова атаковала Украину