Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что ночью враг совершил атаку ударными БПЛА по Киевской области. Из-за падения обломков дрона на гражданском предприятии возник пожар.
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Пострадавших нет
По словам Кравченко, загорелся один из складов предприятия. Пожар удалось ликвидировать.
Известно, что в здании выбиты окна и повреждены стены. Также пострадали 2 складских помещения, которые расположены рядом. Повреждены 8 автомобилей.
По оперативной информации, жертв и пострадавших нет.
На месте работали все необходимые службы.
В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Россия снова атаковала Украину
- Россия ночью против 21 декабря снова запустила ударные дроны типа "Шахед" по территории Украины. Известно, что агрессор применил 35 дронов. Воздушные силы отчитались об уничтожении 34 воздушных целей.
- В частности, пресс-секретарь сил обороны Юга рассказала об уничтожении 13 "Шахедов" на Николаевщине. По ее словам, в эту ночь все внимание врага было сосредоточено именно на Николаевской области. Она отметила, что боевая работа была напряженной, ведь продолжалась около 7 часов.
- Противовоздушная оборона также работала в Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.