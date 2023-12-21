Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА по Київській області. Через падіння уламків дрона на цивільному підприємстві виникла пожежа.

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Постраждалих немає

Відповідно до слів Кравченка, загорівся один зі складів підприємства. Пожежу вдалося ліквідувати.

Відомо, що у будівлі вибиті вікна та пошкоджені стіни. Також постраждали 2 складських приміщення, які розташовані поряд. Пошкоджено 8 автомобілів.

За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.

На місці працювали всі необхідні служби.

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