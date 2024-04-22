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02:25, 22 апреля В России заявили, что нашли тело четвертого пилота, который был членом экипажа самолета Ту-22М3, сбитого в Ставропольском крае 19 апреля.