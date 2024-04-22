Понедельник, 22 апреля, – это уже семьсот восемьдесят девятые сутки с начала вторжения России в наше государство. Читайте самые главные события за день в материале 24 Канала.
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В России заявили, что нашли тело четвертого пилота, который был членом экипажа самолета Ту-22М3, сбитого в Ставропольском крае 19 апреля.
Ночная атака "Шахедов"
Около 00:30 телеграм-каналы начали писать, что россияне запустили беспилотники с юга. Раздавалась тревога, БПЛА двигались в направлении Николаевской области и Залива в Одесской области. В последнем из указанных регионов работала ПВО, взрывы слышали в 01:07. Больше читайте в материале.