Понеділок, 22 квітня, – це уже сімсот вісімдесят дев'ята доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. Читайте найголовніші події за день в матеріалі 24 Каналу.
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У Росії заявили, що знайшли тіло четвертого пілота, який був членом екіпажу літака Ту-22М3, збитого в Ставропольському краї 19 квітня.
Нічна атака "Шахедів"
Близько 00:30 телеграм-канали почали писати, що росіяни запустили безпілотники з півдня. Лунала тривога, БпЛА рухалися у напрямку Миколаївської області та Затоки в Одеській області. У в останньому зі зазначених регіонів працювала ППО, вибухи чули о 01:07. Більше читайте в матеріалі.