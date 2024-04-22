Понеділок, 22 квітня, – це уже сімсот вісімдесят дев'ята доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. Читайте найголовніші події за день в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також У Севастополі вдарили по російському кораблю "Коммуна": хронологія 788 дня війни

02:25, 22 квітня У Росії заявили, що знайшли тіло четвертого пілота, який був членом екіпажу літака Ту-22М3, збитого в Ставропольському краї 19 квітня.