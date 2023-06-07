Россия атаковала Сумщину дронами: есть жертвы
Источник:Сумская ОВА
Ночью 7 июня российские оккупанты атаковали приграничья Сумской области. Вражеский "Шахед" попал в гражданский жилой дом.
В общей сложности россияне совершили 4 обстрела Сумщины. Ночью и утром было зафиксировано 13 взрывов.
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Что известно о последствиях атаки
В Юнаковской общине вражеский "Шахед" попал в жилой дом и привел к разрушению и пожару. В результате, к сожалению, погибли два человека. Еще один человек был госпитализирован с ранением.
Кроме того, враг из минометов несколько раз обстрелял Николаевскую и Белопольскую общины.
Впоследствии руководитель ОП Андрей Ермак обнародовал фото последствий атаки дроном. На свидетельстве видно, что жилой дом разрушен просто до основания.
Они просто запустили "шахед" в жилой дом. россия – страна террористов,
– написал Ермак.
Россия атаковала Киев: коротко
- Ночью 6 июня российские захватчики атаковали Украину ракетами. В частности, взрывы были слышны и в Киеве.
- В Деснянском районе столицы зафиксировали падение обломков ракеты на проезжую часть. В результате повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Информация о пострадавших пока отсутствует.
- Впоследствии местные власти заметили, что в Днепровском районе (Воскресенские сады) обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет, пострадавшие отсутствуют. Пока информация уточняется.
- В КМВА сообщили, что оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.