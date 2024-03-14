Враги атаковали Сумщину: четыре города "Шахедами" и два – ракетами, есть прилеты
Источник:Сумская ОВА
Россия снова атаковала Сумскую область. Оккупанты ударили по четырем городам региона.
Россияне били как “Шахедами”, так и ракетами. К сожалению, снова есть прилеты. Еще буквально прошлой ночью Россия ударила по жилому дому, там погибли люди.
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Что известно о ночной атаке россиян
Сегодня, 14 марта враг атаковал беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумщины: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья,
– рассказали в ОВА.
Областная власть также сообщила, что россияне нанесли ракетный удар по Шостке и Тростянцу.
В Сумской областной военной администрации сообщили, что действительно есть прилеты, там работают аварийно-спасательные службы.
О последствиях по состоянию на 5:41 14 марта не сообщали, ведь они уточнялись.
Россия ударила "Шахедом" по жилому дому: есть погибшие
- Оккупанты в ночь на 13 марта атаковали Сумскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, россияне попали беспилотником в многоквартирный жилой дом в Сумах.
- К сожалению, в результате атаки россиян из-под завалов деблокировали тела двух мужчин, которые погибли. Работники ГСЧС спасли 10 жителей дома, из них 5 – деблокировали.
- Еще 12 человек получили ранения. Оккупанты разрушили 15 квартир, 30 – повредили.