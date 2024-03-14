Росіяни били як "Шахедами", так і ракетами. На жаль, знову є прильоти. Ще буквально минулої ночі Росія вдарила по житловому будинку, там загинули люди.
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Що відомо про нічну атаку росіян
Сьогодні, 14 березня ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля,
– розповіли в ОВА.
️Обласна влада також повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по Шостці та Тростянцю.
У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що справді є прильоти, там працюють аварійно-рятувальні служби.
Про наслідки станом на 5:41 14 березня не повідомляли, адже вони уточнювались.
Росія вдарила "Шахедом" по житловому будинку: є загиблі
- Окупанти вночі проти 13 березня атакували Сумську область дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, росіяни влучили безпілотником у багатоквартирний житловий будинок в Сумах.
- На жаль, внаслідок атаки росіян з-під завалів деблокували тіла двох чоловіків, які загинули. Працівники ДСНС врятували 10 жителів будинку, з них 5 – деблокували.
- Ще 12 людей зазнали поранень. Окупанти зруйнували 15 квартир, 30 – пошкодили.