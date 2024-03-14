З повідомлень Повітряних сил відомо, що кілька груп "Шахедів" пролетіли чимало українських областей з півдня, щоб атакувати Харківщину. Сили ППО активно відпрацьовували ворожі цілі.

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Атака дронами на Харків: перша інформація про наслідки

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у соціальних мережах, що місто зазнало удару "Шахедами", та не обійшлося без наслідків.

Удар "Шахеда" по Харкову. Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих,

– написав Терехов.

Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували Шевченківський район Харкова ракетою С-300.

Станом на 5:57 очільник ОВА запевнив, що постраждалих немає.

Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами триває,

– уточнив Синєгубов.

Загалом цієї ночі під загрозою було багато українських областей, атака тривала багато годин. Останні "Шахеди" фіксували у Сумській області. А відбій загрози дронів Повітряні сили оголосили о 05:01.

Та на цьому атака росіян на Харків не припинилася. О 05:10 мер міста повідомив про вибух, перед цим від Повітряних сил була інформація про пуск ракети в напрямку Полтавщини, а монітори написали про застосування з території Бєлгородської області Росії балістичного озброєння.

Нагадаємо, з вечора 9 та у ніч 10 лютого Росія також атакувала Харків "Шахедами". Тоді вороги влучили в заправку, і ще 14 будинків згоріли вщент. На жаль, місто дуже близько до кордону з Росією, тож часто ворожі ракети й дрони дуже швидко долають відстань і захиститися від обстрілів украй складно.