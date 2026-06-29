Россия атаковала Украину 108 БПЛА: как сработала ПВО

Россия ночью совершила очередную массированную атаку на Украину, запустив 108 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО действовали в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Как отработала ПВО?

В ночь на 29 июня враг атаковал 108 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений:

Брянск,

Курск,

Миллерово,

Орел,

Приморско-Ахтарск,

ТВТ Донецкой области,

Чауда,

Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, защитники неба 82 вражеских БПЛА разных типов на севере, юге и востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых и обломков на 4 локациях.

В воздушных силах предупредили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Находитесь в безопасных местах, если в Вашем регионе объявлена ​​воздушная тревога.



Результаты работы противовоздушной обороны в регионах Украины / Инфографика ПС ВСУ