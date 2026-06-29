Россия атаковала Украину 108 БПЛА: как сработала ПВО
Россия ночью совершила очередную массированную атаку на Украину, запустив 108 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО действовали в нескольких регионах Украины.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
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Как отработала ПВО?
В ночь на 29 июня враг атаковал 108 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений:
- Брянск,
- Курск,
- Миллерово,
- Орел,
- Приморско-Ахтарск,
- ТВТ Донецкой области,
- Чауда,
- Гвардейское.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, защитники неба 82 вражеских БПЛА разных типов на севере, юге и востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых и обломков на 4 локациях.
В воздушных силах предупредили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Находитесь в безопасных местах, если в Вашем регионе объявлена воздушная тревога.
Результаты работы противовоздушной обороны в регионах Украины / Инфографика ПС ВСУ