Россия атаковала Украину более 300 ударными БПЛА, "Кинжалами" и Х-59: есть попадания на 14 локациях

Российская армия ночью и утром 6 февраля нанесла комбинированный удар по Украине. Враг запустил более 300 ударных БПЛА, "Кинжалы" и крылатые ракеты типа Х-59/69.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО ночью 6 февраля?

Воздушные силы рассказали, что в ночь на 6 февраля (с 18:00 5 февраля) и в течение утра этого же дня противник атаковал Украину 328 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям:

Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России;

ТОТ Донецк.

Около 200 из них – были "Шахеды".

Также оккупанты осуществили пуски 2 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов. Вследствие активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется,

– написали военные.



Как отработала ПВО Украины ночью и утром 6 февраля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Также, по данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях и падение обломков на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – резюмировали военные.