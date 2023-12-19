Военные рассказали, что враг атаковал поздно вечером 18 декабря и ночью против 19 декабря, меняя направление движения дронов. Перед этим военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что Россия может атаковать Украину в канун праздников, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне давят в Марьинке и в сторону Ивановского: как за неделю изменилась карта фронта

Что известно об атаке "Шахедами"

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 2 беспилотника типа Shahed-136/131,

– рассказали в Генштабы ВСУ.

По их данным наша противовоздушная оборона уничтожила все ударные беспилотники.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ эту информацию подтвердили и уточнили, что ночью 19 декабря 2023 года Россия атаковала из района Приморско-Ахтарска. Все вражеские дроны сбили в Хмельницкой области.

Как атаковал враг

Накануне Воздушные силы ВСУ сообщали:

ориентировочно в 23:39 18 декабря – о движении дронов из Херсона в северо-западном направлении (на Николаевскую и Днепропетровскую области);

буквально через 10 минут дроны уже были на границе Херсонской и Днепропетровской областей и двигались в направлении Кривого Рога, в районе Бериславского района Херсонской области – в направлении Николаевской области;

после полуночи – в Днепропетровской области – в северо-западном направлении (Кировоградской области), в Николаевской области (Баштанский район) – также в направлении Кировоградской области.

Ориентировочно в 0:36 дрон летел уже в северо-западном направлении. Опасность объявляли в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой области. Жителей Староконстантинова снова призвали пройти в укрытие.

Смотрите также У россиян возникли проблемы с производством крылатых ракет: "Атеш" добыл секретную информацию

Россия может массированно атаковать Украину