Военные рассказали, что враг атаковал поздно вечером 18 декабря и ночью против 19 декабря, меняя направление движения дронов. Перед этим военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что Россия может атаковать Украину в канун праздников, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке "Шахедами"
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 2 беспилотника типа Shahed-136/131,
– рассказали в Генштабы ВСУ.
По их данным наша противовоздушная оборона уничтожила все ударные беспилотники.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ эту информацию подтвердили и уточнили, что ночью 19 декабря 2023 года Россия атаковала из района Приморско-Ахтарска. Все вражеские дроны сбили в Хмельницкой области.
Как атаковал враг
Накануне Воздушные силы ВСУ сообщали:
- ориентировочно в 23:39 18 декабря – о движении дронов из Херсона в северо-западном направлении (на Николаевскую и Днепропетровскую области);
- буквально через 10 минут дроны уже были на границе Херсонской и Днепропетровской областей и двигались в направлении Кривого Рога, в районе Бериславского района Херсонской области – в направлении Николаевской области;
- после полуночи – в Днепропетровской области – в северо-западном направлении (Кировоградской области), в Николаевской области (Баштанский район) – также в направлении Кировоградской области.
Ориентировочно в 0:36 дрон летел уже в северо-западном направлении. Опасность объявляли в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой области. Жителей Староконстантинова снова призвали пройти в укрытие.
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Россия может массированно атаковать Украину
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что Россия продолжает накапливать средства для атаки по Украине. Спикер объяснил, что речь идет о баллистических ракетах "Искандер-М". Кроме того, по словам Юрия Игната, у России достаточно дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно, с разных направлений.
- Украинская разведка предупреждала, что Россия накопила ориентировочно 800 ракет для атак по Украине. В свою очередь, в прошлом году Россия выпустила по Украине более 1000 крылатых ракет, из них 750 – сбила наша ПВО.
- Поэтому пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ объяснил, что, то количество ракет, которое оккупанты имели в начале отопительного сезона прошлого года, было значительно больше нынешнего.