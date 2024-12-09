Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

К теме Западные области Украины подверглись атаке "Шахедов": откуда поступали сообщения о взрывах

Как отработала ПВО

В ночь на 9 декабря 2024 года (с 19:30 8 декабря) Россия атаковала Украину. Так, враг запустил 2 управляемые авиационные ракеты из воздушного пространства над Черным морем, а также 37 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Традиционно оккупанты запускали дроны-камикадзе из Орла и Приморско-Ахтарска.

Украинские защитники провели эффективную боевую работу и уничтожили 2 ракеты Х-59/69 и 18 вражеских беспилотников. Отражали вражескую атаку в 9 областях. Стоит добавить, что в результате активной работы РЭБ еще 18 "Шахедов" были локально потеряны.



Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Согласно информации областных военных администраций, 6 "Шахедов" сбили над Черкасской областью, еще 5 – над Сумщиной. О последствиях после атаки в этих областях не сообщали.

Сейчас продолжается боевая работа, ведь утром враг снова запустил "Шахеды".

Какие последствия после атаки "Шахедами"

В Воздушных силах добавили, что из-за падения сбитых вражеских БПЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий. О пострадавших информация не поступала.

Также известно, что по меньшей мере 1 дрон сбили в Ровенской области. Впрочем, есть ли повреждения в результате атаки – неизвестно. Как сообщили в ОВА, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений, однако соответствующие службы продолжают работать на местах падения обломков.