Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

До теми Західні області України зазнали атаки "Шахедів": звідки надходили повідомлення про вибухи

Як відпрацювала ППО

У ніч на 9 грудня 2024 року (з 19:30 8 грудня) Росія атакувала Україну. Так, ворог запустив 2 керовані авіаційні ракети із повітряного простору над Чорним морем, а також 37 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. Традиційно окупанти запускали дрони-камікадзе з Орла та Приморсько-Ахтарська.

Українські захисники провели ефективну бойову роботу і знищили 2 ракети Х-59/69 та 18 ворожих безпілотників. Відбивали ворожу атаку в 9 областях. Варто додати, що внаслідок активної роботи РЕБ ще 18 "Шахедів" були локаційно втрачені.



Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил

Згідно з інформацією обласних військових адміністрацій, 6 "Шахедів" збили над Черкаською областю, ще 5 – над Сумщиною. Про наслідки після атаки в цих областях не повідомляли.

Наразі триває бойова робота, адже зранку ворог знову запустив "Шахеди".

Які наслідки після атаки "Шахедами"

У Повітряних силах додали, що через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств. Про постраждалих інформація не надходила.

Також відомо, що щонайменше 1 дрон збили у Рівненській області. Втім, чи є пошкодження внаслідок атаки – невідомо. Як повідомили в ОВА, за попередньою інформацією, минулося без жертв та руйнувань, однак відповідні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків.