У низці областей пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали та канали регіональних телеграм-спільнот.

Дивіться також Росія запустила "Шахеди" на Україну: тривога дійшла до Заходу

Де вночі 9 грудня могли чути вибухи

У ніч на 9 грудня гучно було на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Рівненщині та Хмельниччині.

О 23:40 вибухи пролунали на Тернопільщині. У Повітряних силах зазначали, що "Шахеди" рухаються у північному напрямку.

О 00:16 гучно також було на Івано-Франківщині. Туди ворожі ударні БпЛА рухалися зі східного напрямку. Відповідне попередження від Повітряних сил надійшло ще о 23:36.

Згодом, о 00:22, попередили про ворожий ударний БпЛА у напрямку Рівного з північного заходу. Приблизно через 10 хвилини у Рівненській області пролунали вибухи.

Приблизно у цей же час, о 00:32, гучно було у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Туди летів "Шахед" з південного сходу.

Про ймовірні наслідки цих вибухів наразі не повідомлялося. Ймовірно, працювала ППО, а проте жодних офіційних коментарів представників влади з цього приводу поки що не було.

Під час цієї атаки російські безпілотники загрожували також Чернівецькій області. Однак інформації про вибухи звідти не надходило.

Станом на 1:00 "Шахедів" у повітряному просторі Заходу не фіксували.