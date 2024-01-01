Россия атаковала Украину "Шахедами": в каких областях объявили тревогу
1 января 2024, 23:34Читати новину українською
Источник:ВС ВСУ
Россия продолжила терроризировать мирное население Украины в 2024 году. оккупанты еще раз выпустили ударные дроны-камикадзе.
Захватчики не успокоились после своей атаки Украины в новогоднюю ночь. Оккупанты продолжили террор 1 января. Так, поздним вечером россияне запустили 5 групп ударных БПЛА.
Читайте также Днем 1 января оккупанты атаковали 10 "Шахедами": сколько уничтожили