Россия атаковала Украину "Шахедами": в каких областях объявили тревогу

Россия продолжила терроризировать мирное население Украины в 2024 году. оккупанты еще раз выпустили ударные дроны-камикадзе.

Захватчики не успокоились после своей атаки Украины в новогоднюю ночь. Оккупанты продолжили террор 1 января. Так, поздним вечером россияне запустили 5 групп ударных БПЛА.

Читайте также Днем 1 января оккупанты атаковали 10 "Шахедами": сколько уничтожили

Что известно о российской атаке

ВС ВСУ предупредили об угрозе дронов-камикадзе жителей Харьковщины.Воздушные силы предупредили об угрозе применения "Шахедов" в Донецкой и Днепропетровской областях.