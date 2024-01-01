Россия атаковала Украину "Шахедами": в каких областях объявили тревогу

1 января 2024, 23:34
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Источник:

ВС ВСУ

Россия продолжила терроризировать мирное население Украины в 2024 году. оккупанты еще раз выпустили ударные дроны-камикадзе.

Захватчики не успокоились после своей атаки Украины в новогоднюю ночь. Оккупанты продолжили террор 1 января. Так, поздним вечером россияне запустили 5 групп ударных БПЛА.

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Что известно о российской атаке

 
21:54 ВС ВСУ предупредили об угрозе дронов-камикадзе жителей Харьковщины.21:43 Воздушные силы предупредили об угрозе применения "Шахедов" в Донецкой и Днепропетровской областях.
Автор: Петро Залива