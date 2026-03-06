Укр Рус
Более 140 вражеских БпЛА атаковали Украину, на многих локациях есть попадания: сколько сбили
6 марта, 08:59
Обновлено - 09:11, 6 марта

Более 140 вражеских БпЛА атаковали Украину, на многих локациях есть попадания: сколько сбили

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Россия в очередной раз била по Украине беспилотниками.
  • Они летели с разных направлений.

Вечером 5 марта страна-агрессор запустила на украинские города 141 ударный беспилотник. Силы ПВО смогли сбить большинство дронов, однако некоторые из них таки достигли своих целей.

Информацию о российской атаке и ее отражении сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Интересно Украина будет бороться с иранскими "Шахедами" на Ближнем Востоке на запрос США, – Reuters

Какие дроны били по Украине и как отработали силы ПВО?

Россияне запустили 141 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Дроны летели с нескольких направлений:

  • Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, что на территории России;
  • Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым.

Около 100 из всех запущенных дронов составляли именно "Шахеды".

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении Воздушных сил.

Однако попадания 24 ударных дронов произошли на 16 локациях, еще на одной упали обломки сбитых дронов. Военные отметили, что атака продолжается до сих пор, ведь в небе остаются несколько российских дронов.


Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

Какие города были в последнее время под ударом? 

  • В ночь на 6 марта в Кривом Роге ударные дроны попали в девятиэтажный жилой дом и предприятие. 

  • Российский БПЛА вечером 4 марта попал в гражданское судно под панамским флагом в водах Черного моря.

  • В тот же день российские ударные беспилотники типа "Шахед" совершили атаку на Николаев. В результате удара был поврежден объект транспортной инфраструктуры, а также ранения получил один человек. 

  • Накануне вечером, 3 марта, российский дрон пытался нанести удар по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту Днепр – Ковель. Благодаря быстрой реакции работников железной дороги атаки удалось избежать – беспилотник взорвался всего в нескольких метрах от локомотива.