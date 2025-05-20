Россияне атаковали Великую Писаревку во время выдачи гуманитарной помощи, есть пострадавшие

Во вторник, 20 мая, около 11:00 ч оккупанты атаковали беспилотником поселок Великая Писаревка Ахтырского района. Враг попал в место, где местные жители получали гуманитарную помощь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области. В результате обстрела есть раненые.

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Что известно об атаке

Последствия российского обстрела документируют прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями. Медицинскую помощь оказали 2 пострадавшим – 51-летнему и 57-летнему мужчинам, старшего госпитализировали.

По словам начальника Великописаревской СВА Сергея Безпалько, поселок атаковали около 6 вражеских FPV-дронов, передают местные СМИ.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений. Его проводят следователи районного отдела полиции в Сумской области.

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Напомним, ночью 20 мая российская армия также обстреляла город Белополье – произошло возгорание здания государственного учреждения, а также павильонов на местном рынке. По предварительной информации, обошлось без жертв среди гражданского населения.