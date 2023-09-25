Тактика выжженной земли: как и почему оккупанты усилили давление с воздуха на Херсонщину
Россияне активно применяют авиацию, чтобы атаковать Херсонскую область. Враги также атакуют регион и с реактивных систем залпового огня.
Начальник объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что враги усилили удары с воздуха. В частности, оккупанты бьют управляемыми авиабомбами (КАБами) мощностью 500 килограммов в тротиловом эквиваленте по жилым кварталам, по сельскохозяйственным угодьям, по социальной инфраструктуре, пишет 24 Канал.
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Какую тактику россияне применяют в Херсонской области
Это фактически тактика выжженной земли, когда враг пытается давить на мирное население, не имея абсолютно никаких успехов на линии фронта,
– рассказала Гуменюк.
Буквально накануне чиновник уже рассказывала, что россияне на Херсонщине очень активизировались. В частности, происходят мощные удары, групповые налеты.
"В течение суток мы фиксируем более 20 управляемых авиабомб по Бериславщине и Херсонскому району", – объясняла чиновник.
По ее словам, россияне используют и тактическую авиацию, и дроны – не только ударные, но и FPV. Последние могут переносить осколочные боеприпасы, которые сбрасывают на места скопления людей, где оказывается гуманитарная помощь, где собираются гуманитарные штабы или люди просто идут с работы домой.
Наталья Гуменюк связывает активизацию воздушного способа атак врага с тем, что он подвергается контрбатарейным атакам, ведь украинская армия выбивает артиллерийские мощности оккупантов с левого берега Днепра в Херсонской области.
Капитан 1 ранга уточнила, что:
- для ударов по Николаевщине и Одесщине Россия чаще использует ракетное вооружение, ударные и разведывательные дроны;
- на Юге – атакует объекты промышленной и зерновой инфраструктуры.
Россия атакует Херсонщину: последние новости
- В течение суток 24 сентября россияне обстреляли Херсонскую область 87 раз. Враги выпустили по региону 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По Херсону прилетело 23 снаряда.
- К сожалению, россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсона. В частности, в территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе, территорию и сооружения заводов в Херсоне.
- В регионе только за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 11 – ранены. Буквально накануне, вечером 24 сентября, российские оккупанты Херсон двумя управляемыми авиабомбами и дважды ударили по Антоновке.
- Уже ориентировочно в 1 ночи 25 сентября Россия обстреляла Херсон, повредив здание учебного заведения. На рассвете 25 сентября – из авиации ударила по населенным пунктам Ольга и Львов.