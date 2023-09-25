Тактика выжженной земли: как и почему оккупанты усилили давление с воздуха на Херсонщину

Россияне активно применяют авиацию, чтобы атаковать Херсонскую область. Враги также атакуют регион и с реактивных систем залпового огня.

Начальник объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что враги усилили удары с воздуха. В частности, оккупанты бьют управляемыми авиабомбами (КАБами) мощностью 500 килограммов в тротиловом эквиваленте по жилым кварталам, по сельскохозяйственным угодьям, по социальной инфраструктуре, пишет 24 Канал.

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Какую тактику россияне применяют в Херсонской области

Это фактически тактика выжженной земли, когда враг пытается давить на мирное население, не имея абсолютно никаких успехов на линии фронта,

– рассказала Гуменюк.

Буквально накануне чиновник уже рассказывала, что россияне на Херсонщине очень активизировались. В частности, происходят мощные удары, групповые налеты.

"В течение суток мы фиксируем более 20 управляемых авиабомб по Бериславщине и Херсонскому району", – объясняла чиновник.

По ее словам, россияне используют и тактическую авиацию, и дроны – не только ударные, но и FPV. Последние могут переносить осколочные боеприпасы, которые сбрасывают на места скопления людей, где оказывается гуманитарная помощь, где собираются гуманитарные штабы или люди просто идут с работы домой.

Наталья Гуменюк связывает активизацию воздушного способа атак врага с тем, что он подвергается контрбатарейным атакам, ведь украинская армия выбивает артиллерийские мощности оккупантов с левого берега Днепра в Херсонской области.

Капитан 1 ранга уточнила, что:

для ударов по Николаевщине и Одесщине Россия чаще использует ракетное вооружение, ударные и разведывательные дроны;

на Юге – атакует объекты промышленной и зерновой инфраструктуры.

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