Россия ночью атаковала объекты энергетической инфраструктуры: какая ситуация в энергосистеме
Источник:Укрэнерго
Россия продолжает атаковать энергетические объекты. Ночью под ударом оказались Одесская и Харьковская области.
Россия в последнее время активизировала свои удары по украинской энергосистеме. На Харьковщине известно о техническом повреждении в сетях облэнерго, а в Одесской области БпЛА снова атаковать энергообъекты.
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Последствия российских обстрелов
В ночь на 5 апреля россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Там повреждена часть оборудования. В то же время обесточивания потребителей не было.
Где действуют ограничения
На Харьковщине сегодня действуют графики почасовых отключений. В то же время с 07:00 в Харькове и области диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить аварийные отключения. Причина – технологическая авария в сетях облэнерго. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Всего по состоянию на утро в регионе обесточены около 550 тысяч потребителей, частично остановлена работа электротранспорта,
– отметили в компании.
Кроме этого, будут действовать лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье.
Аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и продолжаются круглосуточно. На Юге удалось вернуть в работу воздушную линию 330 киловатт, поврежденную при обстрелах.
Также на плановом ремонте находится один энергоблок на атомной станции. Украина импортирует электроэнергию в основном в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы.
В то же время экспорта не запланировано.
Где есть обесточивание
- На утро 5 апреля 2024 года обесточены 408 населенных пунктов.
- Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Запорожский, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.
- Из-за технических повреждений: есть обесточивание в Днепропетровской, Сумской областях.