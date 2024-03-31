Еще одна из целей – ограничить потребление энергетики, чтобы это чувствовали украинцы, наш ВПК, который развернул работу, и так далее. Это 24 Каналу отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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Путин мстит конкретными ударами

Николай Маломуж отметил, что также таким образом оккупанты пытаются заставить украинцев требовать от властей так называемых "переговоров" с Россией. А еще враг хочет, чтобы исчезло единство среди украинского народа.

Также это месть за наши удары по объектам нефтепереработки в России и других критических объектах, включая Белгородскую и другие области, которые прилегают к России. Путин очень мстительный. По любому поводу он будет мстить конкретными ударами,

– объяснил он.

Генерал армии добавил, что после конкретных ударов по нефтеперерабатывающим заводам или важных военных, инфраструктурных объектах России враг всегда прибегал к массированным атакам по Украине.

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