Еще одна из целей – ограничить потребление энергетики, чтобы это чувствовали украинцы, наш ВПК, который развернул работу, и так далее. Это 24 Каналу отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
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Путин мстит конкретными ударами
Николай Маломуж отметил, что также таким образом оккупанты пытаются заставить украинцев требовать от властей так называемых "переговоров" с Россией. А еще враг хочет, чтобы исчезло единство среди украинского народа.
Также это месть за наши удары по объектам нефтепереработки в России и других критических объектах, включая Белгородскую и другие области, которые прилегают к России. Путин очень мстительный. По любому поводу он будет мстить конкретными ударами,
– объяснил он.
Генерал армии добавил, что после конкретных ударов по нефтеперерабатывающим заводам или важных военных, инфраструктурных объектах России враг всегда прибегал к массированным атакам по Украине.
Атаки на энергетику Украины: последние новости
- Во время массированной атаки 31 марта российские захватчики снова били по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. Враг атаковал там несколько подстанций НЭК "Укрэнерго". Утром от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей. Большинство потребителей уже запитано.
- Во время массированного обстрела 31 марта оккупанты нанесли удар по инфраструктуре в Львовской области. Поэтому жители одного населенного пункта на некоторое время остались без энергоснабжения.
- Кроме того, Россия атаковала один из газовых объектов в регионе. К сожалению, погиб один человек. Сейчас продолжается разбор завалов, поскольку под ними еще могут быть люди.
- В Ровенской области обломки сбитой ракеты упали на объект критической инфраструктуры – на электроопору ЛЭП. Она получила повреждения, однако перебоев с электроснабжением нет.