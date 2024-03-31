Ще одна з цілей – обмежити споживання енергетики, щоб це відчували українці, наш ВПК, який розгорнув роботу, і так далі. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Путін мстить конкретними ударами

Микола Маломуж зазначив, що також у такий спосіб окупанти намагаються змусити українців вимагати від влади так званих "переговорів" з Росією. А ще ворог хоче, щоб зникла єдність серед українського народу.

Також це помста за наші удари по об'єктах нафтоперероблювання в Росії та інших критичних об'єктах, включаючи Бєлгородську та інші області, які прилягають до Росії. Путін дуже мстивий. З будь-якого приводу він буде мстити конкретними ударами,

– пояснив він.

Генерал армії додав, що після конкретних ударів по нафтопереробних заводах або важливих військових, інфраструктурних об'єктах Росії ворог завжди вдавався до масованих атак по Україні.

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