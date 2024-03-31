Ще одна з цілей – обмежити споживання енергетики, щоб це відчували українці, наш ВПК, який розгорнув роботу, і так далі. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
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Путін мстить конкретними ударами
Микола Маломуж зазначив, що також у такий спосіб окупанти намагаються змусити українців вимагати від влади так званих "переговорів" з Росією. А ще ворог хоче, щоб зникла єдність серед українського народу.
Також це помста за наші удари по об'єктах нафтоперероблювання в Росії та інших критичних об'єктах, включаючи Бєлгородську та інші області, які прилягають до Росії. Путін дуже мстивий. З будь-якого приводу він буде мстити конкретними ударами,
– пояснив він.
Генерал армії додав, що після конкретних ударів по нафтопереробних заводах або важливих військових, інфраструктурних об'єктах Росії ворог завжди вдавався до масованих атак по Україні.
Атаки на енергетику України: останні новини
- Під час масованої атаки 31 березня російські загарбники знову били по енергетичній інфраструктурі України. Наразі найскладніша ситуація в Одеській області. Ворог атакував там кілька підстанцій НЕК "Укренерго". Зранку від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Більшість споживачів вже заживлено.
- Під час масованого обстрілу 31 березня окупанти завдали удару по інфраструктурі у Львівській області. Тому мешканці одного населеного пункту на деякий час залишилися без енергопостачання.
- Крім того, Росія атакувала один з газових об'єктів в регіоні. На жаль, загинула одна людина. Наразі триває розбір завалів, оскільки під ними ще можуть бути люди.
- У Рівненській області уламки збитої ракети впали на об'єкт критичної інфраструктури – на електроопору ЛЕП. Вона зазнала пошкоджень, однак перебоїв з електропостачанням немає.