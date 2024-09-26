Россия атакует "Кинжалами": в Киеве раздаются взрывы

Утром, 26 сентября, Россия снова запустила "Кинжалы" по Украине. После этого в столице слышали взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Киеве слышали взрывы

В 10:57 местные каналы сообщили, что в Киеве снова раздался взрыв, который удалось услышать во время воздушной тревоги. Опасность для столицы объявили незадолго до этого, ориентировочно в 10:48. В то же время, официальной информации от местных властей относительно взрывов не было.

Как объясняют мониторинговые каналы, звуки взрывов, совпадающие с траекторией гиперзвуковых ракет "Кинжал", могут быть связаны с преодолением звукового барьера. В то же время, не стоит исключать и вероятность попыток перехвата целей в отдельных регионах.

Ракета летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии, соответственно вдоль ее движения, а это обычно Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области – слышны громкие звуки,

– пишут "мониторы".

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