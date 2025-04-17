Россия атакует Николаев дронами, в городе раздаются взрывы
- Россия утром 17 апреля атаковала Николаев дронами.
- В городе раздались взрывы, более подробной информации пока нет.
Оккупанты утром 17 апреля терроризируют "Шахедами" Николаев. Так, в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрывы в Николаеве
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.
Утром 17 апреля в Воздушных силах сообщали жителям Николаевской области об угрозе применения врагом ударных беспилотников. В частности, об этом проинформировали в половине 8 часов утра.
Через несколько минут в ВС указали о движении БпЛА на Николаевщину из акватории Черного моря.
"Николаев – в укрытие", – написали в ПС в 8:02.
Буквально через две минуты стало известно, что в городе был слышен звук взрыва. Добавим, что мэр Николаева Сенкевич подтвердил взрывы. Сейчас более подробной информации о взрывах в регионе нет.
В половине 9 часов утра глава Николаевской ОГА показал, как наши защитники сбили вражеский дрон.
"Сегодняшнее утро в Николаеве. Ребята отработали хорошо, спасибо", – написал он.
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Заметим, что по состоянию на 8:24 в регионе все еще продолжается угроза атаки баллистикой. Поэтому, воздушная тревога на Николаевщине продолжает продолжаться.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, что этой ночью россияне атаковали "Шахедами" села Степановской и Садовской общин Сумского района. Известно, что повреждены частные домохозяйства, автомобили, нежилые здания.