Россия хочет разрушить созданный Украиной зерновой коридор, – Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН объяснил, почему Россия выбрала Одессу одной из главных целей для авиаударов. Сергей Кислица отметил, что причина в морском коридоре, который организовала Украина.
Соответствующую информацию чиновник рассказал на заседании Совбеза ООН 8 марта. На нем обсуждали обстрелы Россией Одессы и гуманитарные вопросы, пишет 24 Канал.
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Что Кислица рассказал о цели россиян
Сергей Кислица заявил, что только за последнюю неделю, с 26 февраля по 6 марта, Россия атаковала Украину 400 авиабомбами, 50 дронами-камикадзе типа "Шахед" и 40 ракетами.
Оккупанты атакуют Одессу почти ежедневно. Постпред вспомнил об ужасной атаке россиян в ночь на 2 марта, когда погибло 5 детей. После того город атаковали в ночь на 5 марта, 6 марта, 7 марта. Одна из атак была направлена по порту Одессы тогда, когда там находился Владимир Зеленский и премьер-министр Греции.
Выбрав Одессу одним из основных объектов для своих авиаударов, российские оккупанты пытаются нарушить функционирование морского коридора, созданного Военно-морскими силами Украины после того, как Россия остановила Черноморскую зерновую инициативу,
– рассказал Сергей Кислица.
Он отметил, что Кремль потерпел неудачу в попытках шантажировать международное сообщество выходом из зерновой инициативы.
Несмотря на это, Украина запустила морской коридор и эффективно его развивает. Так, с августа 2023 года из портов Украины экспортировала 30 миллионов тонн грузов в 42 страны мира. В частности, корабли отправились из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск".
Только в феврале 2024 года Украина экспортировала 8 миллионов тонн продукции. Причем 80% грузов – это аграрная продукция.
"Фактически экспорт из украинских черноморских портов достиг уровня, который сопоставим с тем, что был до полномасштабного вторжения. Российский Черноморский флот, который постоянно уменьшается, больше не решается появляться в северо-западной части Черного моря, уже не говоря о способности блокировать украинские порты", – заявил постпред Украины в ООН.
По его словам, единственное, что остается России – это запускать ракеты, пытаясь запугать Украину и наших торговых партнеров.
Сергей Кислица объяснил, что усиление противовоздушной обороны портов ускорит время загрузки судов и обеспечит надежную защиту портов.
Коротко о морском коридоре
- Россия в июле 2023 года заявила об остановке зерновой сделки. После этого в августе 2023 года Военно-морские силы ВСУ заявили об открытии временных коридоров для судов в Черном море.
- 13 февраля 2024 года посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что по Черноморскому гуманитарному коридору уже прошли 736 гражданских судов с продовольствием. Тогда говорилось о почти 23 миллионах тонн груза.
- По словам главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, Украина достигла рекордных показателей за время полномасштабного вторжения. Только в феврале 2024 года грузооборот портов Одессы достиг 8 миллионов тонн, из которых 5,2 тонны являются продукцией украинских аграриев.