Россия атаковала Одессу ударными БпЛА: возникли пожары, есть повреждения в историческом центре

Ночью четверга, 24 июля, Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники. В частности, около 01:20 взрывы прогремели в Одессе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в области объявили еще вечером в среду, 23 июля, в 23:55.

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Обновление 02:55. В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА.

Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Информацию о пострадавших уточняют.

Что известно об атаке на Одессу?

Воздушные силы ВСУ писали о беспилотниках в направлении города с восточного и западного направлений в 01:16. Накануне вражеские цели двигались южным курсом в западной части области и в акватории Черного моря, постоянно меняя курс.

В то же время мониторинговые каналы сообщали о более чем десятке БПЛА на Одессу сразу с двух направлений.

Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!

– предупредил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

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