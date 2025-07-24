Россия атаковала Одессу ударными БпЛА: возникли пожары, есть повреждения в историческом центре
- Ночью 24 июля россияне атаковали Украину ударными дронами, взрывы прогремели в Одессе около 01:20.
- В результате атаки БПЛА повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров.
Ночью четверга, 24 июля, Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники. В частности, около 01:20 взрывы прогремели в Одессе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в области объявили еще вечером в среду, 23 июля, в 23:55.
Смотрите также Уже в августе, – экс-офицер Воздушных сил сказал, на что будет делать ставку Россия
Обновление 02:55. В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА.
- Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.
- Есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Информацию о пострадавших уточняют.
Что известно об атаке на Одессу?
Воздушные силы ВСУ писали о беспилотниках в направлении города с восточного и западного направлений в 01:16. Накануне вражеские цели двигались южным курсом в западной части области и в акватории Черного моря, постоянно меняя курс.
В то же время мониторинговые каналы сообщали о более чем десятке БПЛА на Одессу сразу с двух направлений.
Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!
– предупредил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.