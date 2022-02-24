Россия атакует по всему северному флангу и со стороны оккупированного Крыма, – ГПСУ
24 февраля 2022 , 07:31Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Атаковали государственную границу Украины на участке с Россией и Беларусью. Агрессия со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.
Атаки происходят на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
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Где происходит атака
В пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.
Зафиксировали также работу диверсионно-разведывательных групп противника.
Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу. Сейчас о ранении среди охранников границы неизвестно. Информация уточняется.