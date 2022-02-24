Атаки відбуваються на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску. Застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
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Де відбувається атака
У межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.
Зафіксували також роботу диверсійно-розвідувальних груп противника.
Прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Наразі про поранення серед охоронців кордону невідомо. Інформація уточнюється.