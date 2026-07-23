Атаковали "военный" груз – зерно: кого и зачем Россия шантажирует ударами на море

Россия усилила удары по портовой инфраструктуре Украины. На днях враг нанес удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау, которое выходило из украинского порта. Погибли 10 человек. Судно было загружено зерном, его владелец – турецкая компания.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что среди погибших на поврежденном судне были граждане Сирии, Индии и украинский лоцман, который должен был вывести его в безопасные воды.

Россия атакует порты: чего хочет враг

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар. Впоследствии его удалось локализовать. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Были спасены и доставлены на берег 8 членов экипажа.

Груз "очень опасный", "военный" – это была кукуруза, которой должны были кормить людей. Россия цинично нанесла ракетный удар. Она продолжает проводить атаки на суда под иностранными флагами и будет делать это в ближайшее время,

– заявил Братчук.

Цель врага, как пояснил спикер УДА, запугать операторов морских перевозок, максимально заблокировать экспортно-импортные коридоры Украины, в частности так называемые "зерновые". Сейчас как раз идет транспортировка зерна (в том числе пшеницы), имеется немалый объем законтрактованной продукции. Россияне стремятся уничтожить портовую инфраструктуру Украины.

Это шантаж не только в Черном море, в отношении Украины и операторов морских перевозок, но и глобальный шантаж касательно наших союзников, большого продовольственного рынка. Россия, создавая искусственные проявления голода, как она всегда делала с украинцами, пытается заставить Украину капитулировать,

– отметил Братчук.

Полное интервью Сергея Братчука: смотрите в видео

Ранее в АМПУ сообщили, что по итогам первого полугодия 2026 года украинские морские порты обработали 42,4 миллиона тонн грузов, превысив показатели 2025 года. Основная доля грузов приходится на сельскохозяйственную продукцию (23,6 миллиона тонн).

Там отметили, что Россия с начала полномасштабного вторжения повредила или частично разрушила 1002 объекта портовой инфраструктуры, поразила 221 гражданское судно. Особенно интенсивными атаки стали в июле. Только за первые две недели месяца враг нанес 23 удара по украинским портам и совершил 17 атак на гражданские суда.