Тест для Трампа: журналист из США сказал, зачем Россия бьет по американским корпорациям в Украине

Российская армия начала осуществлять системные удары по американским компаниям, которые есть в Украине. Недавно под атакой оказался зерновой терминал Cargill, который расположен на юге. Таким образом россияне проверяют реакцию США.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал бывший корреспондент Wall Street Journal и Financial Times в Москве Дэвид Саттер, добавив, что Россия специально прибегает к таким агрессивным действиям, чтобы прощупать настроения американцев, станут ли они отвечать на это и каким образом.

Удары по объектам США в Украине: чего ожидать, если Штаты будут молчать?

Россия осознает, куда именно направляет свои средства поражения. Учитывая то, сколько раз были атакованы американские предприятия на территории Украины, можно прийти к выводу, что такие удары стали регулярными.

"Это своеобразный тест. Россияне будут пытаться подтолкнуть Запад к практическим уступкам. Они пытались убить одного немецкого промышленника, главу Rheinmetall Армина Паппергера, который производит боеприпасы для Украины. Россия старается осуществить агрессивные акты в отношении НАТО, проверить как Альянс или США будут реагировать", – объяснил Дэвид Саттер.

К сведению! Разведка США узнала о планах России совершить покушение на гендиректора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера и предупредила об этом Германию. Это позволило спецслужбам страны нарушить замысел российской агентуры. Впоследствии западная пресса сообщала о том, что Паппергеру усилили охрану и он якобы передвигается, надевая бронежилет.

Комментируя российские атаки на американские фирмы в Украине, американский корреспондент отметил, что это делается для того, чтобы проверить какой будет реакция Соединенных Штатов и будет ли она вообще.

Это попытка создать атмосферу, чтобы все привыкли к таким нарушениям, агрессии. Тем самым россияне получат еще большее поле для маневра, чтобы запугивать сильнее,

– озвучил Дэвид Саттер.

Какие компании США были атакованы Россией в Украине?

С лета 2025 года российские атаки по американским предприятиям на территории Украины усилились. В частности под удар попадали объекты, которые связаны с такими корпорациями как Boeing, Mondelez International и Philip Morris International, Coca-Cola, Cargill. Американское издание The New York Times на днях обратило внимание на то, что в частности на Cargill несколько недель назад Россия нацелила беспилотники, ударив по инфраструктуре компании, ее складах. На месте вспыхнул пожар, а удар вызвал немалые убытки.

Как реагирует Белый дом на атаки по американским предприятиям?

Американские фирмы считают такие атаки России целенаправленными. На днях представители ряда компаний, пострадавших от дроновых атак России, провели встречу с сенаторами США и озвучили свою позицию, что российская армия специально выбирает среди целей именно американские активы в Украине. Пока что Вашингтон открыто эти удары не осудил.

Председатель Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер выразил убеждение, что страна-агрессор пытается таким образом напугать инвесторов, чтобы те прекратили заходить в Украину и воплощать там свои проекты, вести бизнес.