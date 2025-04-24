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24 Канал Новости Украины Россия атакует ракетами Запад: взрывы прогремели в Хмельницком и на Житомирщине
24 апреля, 05:22
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Россия атакует ракетами Запад: взрывы прогремели в Хмельницком и на Житомирщине

Андрей Шляхтин

Россия запустила ракеты со стратегической авиации, в частности с самолетов Ту–95, под утро 24 апреля. Громко было в Хмельницкой и Житомирской областях.

О движении ракет в эти области сообщали Воздушные силы. Впоследствии местные ресурсы сообщили о взрывах.

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Взрывы в Хмельницком прогремели в 5 утра, а на Житомирщине чуть раньше – в 4:55.