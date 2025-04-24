Россия атакует ракетами Запад: взрывы прогремели в Хмельницком и на Житомирщине

Россия запустила ракеты со стратегической авиации, в частности с самолетов Ту–95, под утро 24 апреля. Громко было в Хмельницкой и Житомирской областях.

О движении ракет в эти области сообщали Воздушные силы. Впоследствии местные ресурсы сообщили о взрывах. Актуально Ракеты из "тушек" над Украиной, также летят "Калибры": по всей Украине продолжается тревога Взрывы в Хмельницком прогремели в 5 утра, а на Житомирщине чуть раньше – в 4:55.