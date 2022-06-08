Россия атакует Северодонецк с 3 направлений, но украинская оборона держится, – разведка

Российские военные не оставляют попыток захватить Северодонецк. Впрочем, данные британской разведки еще раз подтверждают, что наши защитники мужественно держат оборону.

Военные страны-агрессорки пытаются атаковать Северодонецк сразу с трех направлений. Об этом отмечают в разведке Великобритании.

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Существенного прогресса в разведке не видят

Данные разведки также свидетельствуют, что за прошедшие сутки существенного прогресса в продвижении по Северодонецку не наблюдается. Причем, как среди украинских военных, так и оккупантов.

О том, что ВСУ успешно сдерживают вражеский штурм в Северодонецке , свидетельствуют также актуальные данные Генштаба. В то же время в ведомстве отметили, что в городе до сих пор продолжаются ожесточенные бои.



Актуальная карта боевых действий на Северодонецком направлении / Скриншот liveuamap

Наступление на Северодонецком направлении замедлилось

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов объяснил, почему россияне замедлили наступление на Северодонецком направлении. Прежде всего он отметил, что у кафиров просто иссякают силы. Оно и не удивительно, ведь они прилагают немалые усилия, но до сих пор не могут достичь желаемого результата.

Кроме того, замедление может свидетельствовать о перегруппировке войск. И к этому украинские защитники должны быть готовы. Но не следует исключать и того, что захватчики просто продолжают следовать тактике "выжженной земли". Ее используют в тех населенных пунктах, которые не удалось захватить за считанные дни.

Накануне о слаженной работе военных и пограничников сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко. Он отметил, что украинскую артиллерию удалось успешно направить на позиции врага в Северодонецке. Сделали это 6 июня с помощью беспилотников. Итог: врага обстреляли из минометов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что кафиры должны захватить Северодонецк до 10 июня . Для этого они и бросили все свои усилия в этом направлении. Но до сих пор им не удается взять под контроль город, ведь его мужественно защищают украинские военные.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что вражеская артиллерия бьет по Северодонецку целыми днями . Так что ситуация как в самом городе, так и вблизи него чрезвычайно сложна. И хотя украинским военным удается держать оборону, с каждым днем делать это становится все сложнее.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 8 июня: смотрите видео