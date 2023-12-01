Россия атаковала "Шахедами" Одесскую область, работала ПВО
Вечером 1 декабря Россия начала свой привычный террор Украины дронами. Пока атаковали Одесскую область.
24 Канал собрал в одном материале все, что известно об атаке со стороны оккупантов вечером 1 декабря. Следите за нашими новостями и будьте в безопасности.
В Воздушных силах сообщили об отбое тревоги. Воздушные силы написали: "Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!" Отбой тревоги. "Одесский район, также прошу не пренебрегать воздушной тревогой и направляться в укрытие, если вы до сих пор не там!" – подчеркнул он. В области работает ПВО, это касается ряда населённых пунктов. Ничего не снимайте и будьте подальше от окон! "Жители Белгород-Днестровского и Измаильского районов, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах до отбоя", – написал Олег Кипер. Наблюдается несколько групп ударных БПЛА (вероятно, Shahed) из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Одесская область – ракетная опасность.
Кипер обратился к жителям Одесской области
Работа ПВО
Власти предупредили об опасности
Воздушные силы предупредили об угрозе
Силы обороны Юга об угрозе
В Воздушных силах сообщили об отбое тревоги.
Воздушные силы написали: "Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!"
Отбой тревоги.
"Одесский район, также прошу не пренебрегать воздушной тревогой и направляться в укрытие, если вы до сих пор не там!" – подчеркнул он.
В области работает ПВО, это касается ряда населённых пунктов. Ничего не снимайте и будьте подальше от окон!
"Жители Белгород-Днестровского и Измаильского районов, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах до отбоя", – написал Олег Кипер.
Наблюдается несколько групп ударных БПЛА (вероятно, Shahed) из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
Одесская область – ракетная опасность.