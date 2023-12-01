Россия атаковала "Шахедами" Одесскую область, работала ПВО

Вечером 1 декабря Россия начала свой привычный террор Украины дронами. Пока атаковали Одесскую область.

24 Канал собрал в одном материале все, что известно об атаке со стороны оккупантов вечером 1 декабря. Следите за нашими новостями и будьте в безопасности.