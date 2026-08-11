Военно-воздушные силы сообщают актуальную информацию о передвижении воздушных целей. 24 Канал собрал все самое важное.

Что известно о передвижении российских дронов?

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, находитесь в безопасных местах.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас существует угроза: смотрите карту

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00:03, 12 августа

Группа ударных БПЛА в направлении Национального природного парка "Тузловские лиманы" с Черного моря.

23:47, 11 августа

23:40, 11 августа

В Днепре работает система ПВО.

23:37, 11 августа

Ударные БПЛА в районе Очакова в направлении Николаевской и Одесской областей.

23:34, 11 августа

Россия совершила атаку на жилой дом в Одессе

В результате вражеского удара пострадал жилой дом в Одессе.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Сергей Лысак.

23:23, 11 августа

Eгроза применения ударных БПЛА на севере Харьковской области и в центральной части Сумской области.

22:59, 11 августа

Высокоскоростная цель в Харьковской области, следующая в направлении Полтавской области.

22:43, 11 августа

Ударный БПЛА на Одессу с Черного моря.

22:42, 11 августа

В Одессе проводятся дополнительные разведывательные работы в связи с БПЛА.

22:38, 11 августа

1 БПЛА в направлении центра Одессы.

1 реактивный БПЛА обнаружен над Коблево.

22:22, 11 августа

Реактивные БПЛА в направлении Черноморское/Южное с Черного моря.

21:43, 11 августа

Ударный БПЛА на Харьков с севера.

21:15, 11 августа

Ударные и реактивные БПЛА из Харьковской области в направлении Полтавской области.

21:14, 11 августа

Запуски КАБов в направлении Запорожья.