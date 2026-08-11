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Група ударних БпЛА у напрямку Національного природного парку "Тузловські лимани" з Чорного моря. За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-й поверх житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер. У Дніпрі працює ППО. Ударні БпЛА в районі. Очакова у напрямку Миколаївщини та Одещини. Внаслідок ворожого удару постраждав житловий будинок в Одесі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергій Лисак. Загроза застосування ударних БпЛА на півночі Харківщини та центральної частини Сумщини. Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Полтавщину. Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря. Дорозвідка на Одещині. По БпЛА в Одесі дорозвідка. 1 БпЛА у бік центру Одеси. 1 реактивний БпЛА виявили над Коблево. Реактивні БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря. Ударний БпЛА на Харків з півночі. Ударні та реактивні БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини. Пуски КАБ на Запоріжжя.
Росія атакувала житловий будинок в Одесі
Група ударних БпЛА у напрямку Національного природного парку "Тузловські лимани" з Чорного моря.
За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-й поверх житлового будинку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
У Дніпрі працює ППО.
Ударні БпЛА в районі. Очакова у напрямку Миколаївщини та Одещини.
Внаслідок ворожого удару постраждав житловий будинок в Одесі.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергій Лисак.
Загроза застосування ударних БпЛА на півночі Харківщини та центральної частини Сумщини.
Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Полтавщину.
Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря.
Дорозвідка на Одещині.
По БпЛА в Одесі дорозвідка.
1 БпЛА у бік центру Одеси.
1 реактивний БпЛА виявили над Коблево.
Реактивні БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря.
Ударний БпЛА на Харків з півночі.
Ударні та реактивні БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.
Пуски КАБ на Запоріжжя.