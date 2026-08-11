Повітряні сили повідомляють актуальну інформацію про рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найголовніше.

Що відомо відомо про рух російських дронів?

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, перебувайте у безпечних місцях.

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Де зараз загроза: дивіться карту