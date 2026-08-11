Повітряні сили повідомляють актуальну інформацію про рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найголовніше.

Що відомо відомо про рух російських дронів?

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, перебувайте у безпечних місцях.

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Де зараз загроза: дивіться карту

00:03, 12 серпня

Група ударних БпЛА у напрямку Національного природного парку "Тузловські лимани" з Чорного моря.

23:47, 11 серпня

За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-й поверх житлового будинку.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

23:40, 11 серпня

У Дніпрі працює ППО.

23:37, 11 серпня

Ударні БпЛА в районі. Очакова у напрямку Миколаївщини та Одещини.

23:34, 11 серпня

Росія атакувала житловий будинок в Одесі

Внаслідок ворожого удару постраждав житловий будинок в Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергій Лисак.

23:23, 11 серпня

Загроза застосування ударних БпЛА на півночі Харківщини та центральної частини Сумщини.

22:59, 11 серпня

Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Полтавщину.

22:43, 11 серпня

Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря.

Дорозвідка на Одещині.

22:42, 11 серпня

По БпЛА в Одесі дорозвідка.

22:38, 11 серпня

1 БпЛА у бік центру Одеси.

1 реактивний БпЛА виявили над Коблево.

22:22, 11 серпня

Реактивні БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря.

21:43, 11 серпня

Ударний БпЛА на Харків з півночі.

21:15, 11 серпня

Ударні та реактивні БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.

21:14, 11 серпня

Пуски КАБ на Запоріжжя.