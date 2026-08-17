В Военно-воздушных силах отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.
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КАБЫ на Сумскую и Донецкую области. Запорожье – БПЛА в направлении города. Группа БПЛА в направлении Одессы со стороны моря. БпЛА на юге Николаевщины – северо-западным курсом.
КАБЫ на Сумскую и Донецкую области.
Запорожье – БПЛА в направлении города.
Группа БПЛА в направлении Одессы со стороны моря.
БпЛА на юге Николаевщины – северо-западным курсом.