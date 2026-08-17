В Военно-воздушных силах отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

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20:43, 17 августа

КАБЫ на Сумскую и Донецкую области.

20:43, 17 августа

Запорожье – БПЛА в направлении города.

20:21, 17 августа

Группа БПЛА в направлении Одессы со стороны моря.

20:09, 17 августа

БпЛА на юге Николаевщины – северо-западным курсом.