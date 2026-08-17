У Повітряних силах відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав всю найважливішу інформацію.

Де зараз загроза?

В яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться карту

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20:43, 17 серпня

КАБи на Сумщину та Донеччину.

20:43, 17 серпня

Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.

20:21, 17 серпня

Група БпЛА в напрямку Одеси з моря.

20:09, 17 серпня

БпЛА на півдні Миколаївщини - північно-західним курсом.