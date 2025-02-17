Россия атакует Украину "Шахедами": воздушная тревога распространяется по областям

Вечером 17 февраля российские войска снова запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы вражеских "Шахедов" воздушная тревога уже распространилась на ряд областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Где движутся российские БпЛА

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