Россия атакует Украину "Шахедами": воздушная тревога распространяется по областям
Вечером 17 февраля российские войска снова запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы вражеских "Шахедов" воздушная тревога уже распространилась на ряд областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Где движутся российские БпЛА
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Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА. Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА. Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА. Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.
Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА.
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.
Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.