Утром 8 января Россия запустила по Украине ракеты авиации. Взрывы раздались в Запорожье.

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В городе повторные взрывы

В Запорожье раздались взрывы. Впоследствии сообщили о том, что они повторились. Город постоянно находится под вражеским огнем.

Также известно, что в Запорожье враг запускал баллистику из Крыма. Пока неизвестно никакой официальной информации. По враждебным целям могла отработать противовоздушная оборона.