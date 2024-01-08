Зранку 8 січня Росія запустила по Україні ракети з авіації. Вибухи пролунали у Запоріжжі.
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У місті знову вибухи
Станом на 7:26 вибухи пролунали втретє.
На Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом повідомили про те, що вони повторились. Місто постійно перебуває під ворожим вогнем.
Також відомо, що на Запоріжжі ворог запускав балістику з Криму. Наразі невідомо жодної офіційної інформації. По ворожих цілях могла відпрацювати протиповітряна оборона.
24 Канал ретельно стежить за ситуацією та повідомить нові деталі відразу ж.