Зранку 8 січня Росія запустила по Україні ракети з авіації. Вибухи пролунали у Запоріжжі.

Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська

У місті знову вибухи

Станом на 7:26 вибухи пролунали втретє.

На Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом повідомили про те, що вони повторились. Місто постійно перебуває під ворожим вогнем.

Також відомо, що на Запоріжжі ворог запускав балістику з Криму. Наразі невідомо жодної офіційної інформації. По ворожих цілях могла відпрацювати протиповітряна оборона.

24 Канал ретельно стежить за ситуацією та повідомить нові деталі відразу ж.