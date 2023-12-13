За последние сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. Враг снова идет в штурм на Востоке, на Юге украинцы удерживают позиции на левом берегу Днепра.

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На Востоке Украина в активной обороне

Враг активизировался в районе Макеевки Луганской области: смотрите карту

Оккупанты штурмовали в районе Новокалиново Донецкой области: смотрите карту

Защитники сдерживают врага в окрестностях Новомихайловки: смотрите карту

На Юге Силы обороны удерживают отраженные позиции

Силы обороны отразили атаки противника в районе Приютного на Запорожье: смотрите карту

На Севере Россия прибегает к диверсиям

На Волыни и Полесье без существенных изменений. А вот на Северщине и Слобожанщине враг не прекращает активные взрывные действия, чтобы помешать переброске украинских сил с севера на горячие участки фронта.

Что происходит на фронте:

  • За последние сутки Силы обороны ликвидировали 850 российских солдат, 18 танков и 15 боевых бронированных машин.
  • 12 декабря стало известно, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается украинский флаг.