Враг активизировался в районе Макеевки Луганской области: смотрите карту
Оккупанты штурмовали в районе Новокалиново Донецкой области: смотрите карту
Защитники сдерживают врага в окрестностях Новомихайловки: смотрите карту
На Юге Силы обороны удерживают отраженные позиции
Силы обороны отразили атаки противника в районе Приютного на Запорожье: смотрите карту
На Севере Россия прибегает к диверсиям
На Волыни и Полесье без существенных изменений. А вот на Северщине и Слобожанщине враг не прекращает активные взрывные действия, чтобы помешать переброске украинских сил с севера на горячие участки фронта.
Что происходит на фронте:
За последние сутки Силы обороны ликвидировали 850 российских солдат, 18 танков и 15 боевых бронированных машин.
12 декабря стало известно, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается украинский флаг.