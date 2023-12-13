За последние сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. Враг снова идет в штурм на Востоке, на Юге украинцы удерживают позиции на левом берегу Днепра.

Смотрите также Это только начало, – полковник запаса о захвате ВСУ террикона возле Горловки

На Востоке Украина в активной обороне

На Купянском направлении украинские военные отразили 8 вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны ответили на 2 попытки оккупантов наступать в районе Макеевки Луганщины.

Враг активизировался в районе Макеевки Луганской области: смотрите карту

На Бахмутском направлении противник 5 раз атаковал в окрестностях Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Наши защитники отразили вражеские нападения. Кроме того, они продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, а также закрепляют свои новые позиции.

На Авдеевском направлении враг не отказывается от намерений окружить Авдеевку. Украинские воины мешают реализации российского плана, нанося противнику большие потери. Так, на этом участке фронта Силы обороны Украины успешно отразили 51 атаку противника. Это произошло в районах к востоку от Новокалиново, к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, к югу от Северного, к югу от Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Оккупанты штурмовали в районе Новокалиново Донецкой области: смотрите карту

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Новомихайловки Донецкой области. Украинские защитники отразили 13 атак в том районе.

Защитники сдерживают врага в окрестностях Новомихайловки: смотрите карту

На Шахтерском направлении россияне наступательных действий не вели.

На Юге Силы обороны удерживают отраженные позиции

На Запорожском направлении Силы обороны Украины отразили 8 атак оккупантов в районах к северу от Приютного, к западу от Вербового и к югу от Роботиного.

Силы обороны отразили атаки противника в районе Приютного на Запорожье: смотрите карту

В то же время наши военные продолжают активные действия на Мелитопольском направлении, чтобы нанести оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощать россиян по всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны Украины удерживают позиции на левом берегу Днепр, продолжают вести контрбатарейный огонь, нанося удары в тылу врага.

На Севере Россия прибегает к диверсиям

На Волыни и Полесье без существенных изменений. А вот на Северщине и Слобожанщине враг не прекращает активные взрывные действия, чтобы помешать переброске украинских сил с севера на горячие участки фронта.

Что происходит на фронте: