За останню добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог знову йде у штурм на Сході, на Півдні українці утримують позиції на лівому березі Дніпра.

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На Сході Україна в активній обороні

Ворог активізувався у районі Макіївки на Луганщині: дивіться карту

Окупанти штурмували в районі Новокалинове на Донеччині: дивіться карту

Захисники стримують ворога на околицях Новомихайлівки: дивіться карту

На Півдні Сили оборони утримують відбиті позиції

Сили оборони відбили атаки противника у районі Приютного на Запоріжжі: дивіться карту

На Півночі Росія вдається до диверсій

На Волині та Поліссі – без суттєвих змін. А ось на Сіверщині та Слобожанщині ворог не припиняє активні підривні дії, аби завадити перекиданню українських сил із півночі на гарячі ділянки фронту.

Що відбувається на фронті:

  • За останню добу Сили оборони ліквідували 850 російських солдатів, 18 танків і 15 бойових броньованих машин.
  • 12 грудня стало відомо, що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить український прапор.