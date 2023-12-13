За останню добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог знову йде у штурм на Сході, на Півдні українці утримують позиції на лівому березі Дніпра.

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На Сході Україна в активній обороні

На Куп'янському напрямку українські військові відбили 8 ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відповіли на 2 спроби окупантів наступати у районі Макіївки, що на Луганщині.

Ворог активізувався у районі Макіївки на Луганщині: дивіться карту

На Бахмутському напрямку противник 5 разів атакував на околицях Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Наші захисники відбили ворожі напади. Крім того, вони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, а також закріплюють свої нові позиції.

На Авдіївському напрямку ворог не відмовляється від намірів оточити Авдіївку. Українські воїни заважають реалізації російського плану, завдаючи противнику великих втрат. Так, на цій ділянці фронту Сили оборони України успішно відбили 51 атаку противника. Це відбулося в районах на схід від Новокалинове, на схід від Новобахмутівки, Степове, Авдіївки, на південь від Сєверне, на південь від Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Окупанти штурмували в районі Новокалинове на Донеччині: дивіться карту

На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога у околицях Новомихайлівки на Донеччині. Українські захисники відбили 13 атак у тому районі.

Захисники стримують ворога на околицях Новомихайлівки: дивіться карту

На Шахтарському напрямку ворог наступальний дій не вів.

На Півдні Сили оборони утримують відбиті позиції

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 8 атак окупантів у районах на північ від Приютного, на захід від Вербове та на південь від Роботиного.

Сили оборони відбили атаки противника у районі Приютного на Запоріжжі: дивіться карту

Водночас наші військові продовжують активні дії на Мелітопольському напрямку, щоб завдати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажувати росіян по всій лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони України утримують позиції на лівому березі Дніпро, продовжують вести контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів в тилу ворога.

На Півночі Росія вдається до диверсій

На Волині та Поліссі – без суттєвих змін. А ось на Сіверщині та Слобожанщині ворог не припиняє активні підривні дії, аби завадити перекиданню українських сил із півночі на гарячі ділянки фронту.

Що відбувається на фронті: